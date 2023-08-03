Стало известно, когда решится вопрос мечети Ар-Рахим в Уфе

Глава Башкирии поручил в течение месяца решить вопрос по мечети Ар-Рахим в Уфе. Для этого необходимо поднять и изучить строительную документацию и провести оценку состояния объекта.

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По результатам оценки будет создан оперативный штаб по вопросу строительства мечети. Как сообщает председатель Духовного Управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин, после выполнения всех задач Радий Хабиров лично объявит о решении продолжения строительства и о примерных сроках его завершения.

Строительство мечети возобновилось в начале июня по поручению Радия Хабирова. По информации минстроя Башкирии, финансирование полностью будет идти за счет пожертвований меценатов. В середине марта сильный ветер снес один из куполов минарета мечети. Новый купол уже изготовлен и ждет своей установки, но эксперты должны проверить надежность и безопасность остальных конструкций. 

Фото: ИА Башинформ. 

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