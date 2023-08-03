Стало известно, когда решится вопрос мечети Ар-Рахим в Уфе

Глава Башкирии поручил в течение месяца решить вопрос по мечети Ар-Рахим в Уфе. Для этого необходимо поднять и изучить строительную документацию и провести оценку состояния объекта.
По результатам оценки будет создан оперативный штаб по вопросу строительства мечети. Как сообщает председатель Духовного Управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин, после выполнения всех задач Радий Хабиров лично объявит о решении продолжения строительства и о примерных сроках его завершения.
Строительство мечети возобновилось в начале июня по поручению Радия Хабирова. По информации минстроя Башкирии, финансирование полностью будет идти за счет пожертвований меценатов. В середине марта сильный ветер снес один из куполов минарета мечети. Новый купол уже изготовлен и ждет своей установки, но эксперты должны проверить надежность и безопасность остальных конструкций.
Фото: ИА Башинформ.