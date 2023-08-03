Стало известно, когда решится вопрос мечети Ар-Рахим в Уфе

Строительство мечети возобновилось в начале июня по поручению Радия Хабирова. По информации минстроя Башкирии, финансирование полностью будет идти за счет пожертвований меценатов. В середине марта сильный ветер снес один из куполов минарета мечети. Новый купол уже изготовлен и ждет своей установки, но эксперты должны проверить надежность и безопасность остальных конструкций.