В Башкирии за сутки поступило несколько сообщений о заблудившихся

Накануне операторы Системы-112 зарегистрировали несколько сообщений о заблудившихся людях.
В первом случае в Краснокамском районе 76-летний мужчина отправился в лес за грибами и на протяжении долгого времени не выходил на связь. Чуть позже в Белорецком районе две женщины отстали от туристической группы и тоже заблудились.
По информации МЧС по Башкирии, оба происшествия завершились благополучно: потерявшиеся смогли найти дорогу самостоятельно.
Кроме того, сегодняшней ночью у реки Таналык рядом с деревней Таштугай Хайбулинского района дорогу потеряли 33-летний мужчина и его 9-летний ребенок. Семья не смогла найти дорогу и им пришлось обратиться в экстренные службы. Сотрудники полиции нашли их и помогли вернуться домой.