В Башкирии назвали причины роста спроса населения на кредиты

В республике увеличился объем розничного кредитного портфеля граждан. По данным аналитиков Нацбанка по РБ, к июню этого года он достиг 832 млрд рублей, что превышает показатели прошлого года на 21%.

Такая тенденция наблюдается во всей стране и объясняется, в первую очередь, постепенным восстановлением потребительского спроса. Плюс ко всему банки расширили линейку своих кредитных продуктов, увеличив максимальные суммы и сроки кредитования, а также смягчили требования к потенциальным заемщикам.

Ипотека и потребительские займы остаются наиболее востребованными видами кредитования. Ипотечный портфель составил 446,5 млрд рублей, объем потребительского достиг отметки в 385 млрд рублей.

С целью установления определенного баланса в динамике и структуре кредитования и предотвращения чрезмерного накопления долгов по кредитам у граждан, 21 июля Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%.