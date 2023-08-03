В Уфе очередная жертва мошенников продала квартиру и набрала кредитов

В полицию обратилась 63-летняя жительница Уфы с заявлением о мошенничестве. По словам пострадавшей, аферисты обманули ее на сумму более 5 млн рублей.

По информации МВД по РБ, первые звонки от мошенников начали поступать около месяца назад. От лица якобы сотрудника банка злоумышленники убедили женщину в возможном взломе ее банковского счета неизвестными лицами и необходимости оформления кредита на ее имя. Уфимка оформила кредит на сумму более 500 тысяч рублей, а затем отправила эту сумму на указанный мошенниками счет.

В последующие дни мошенники продолжали обманывать заявительницу, уговаривая ее оформить новые кредиты. В результате женщина оформила несколько кредитов на общую сумму более 2 млн рублей.

Затем мошенники сообщили жертве, что ее квартира оказалась в залоге у неких «черных риелторов» и что они пытаются ее продать. Горожанка вновь поверила обманщикам, которые убедили ее в срочной необходимости продать свою квартиру для смены кадастрового номера и направили в риелторскую компанию, где обещали быстро провести сделку. Женщина продала квартиру, выручив за нее более 3 млн рублей, и перевела эти денежные средства аферистам.