Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев спецоперации

Президент России подписал указ, в соответствии с которым государственное страхование жизни и здоровья для участников добровольческих батальонов СВО становится обязательным.

Согласно положениям документа, размер выплачиваемой страховой суммы будет зависеть от тяжести инцидента. Так, в случае гибели (смерти) бойца страховое возмещение составит около 3,13 млн рублей. Бойцам, получившим инвалидность I группы, размер выплаты составит свыше 2,3 млн рублей, II группы – более 1,5 млн рублей, а III группы – 783 тыс. рублей.

В случае получения тяжелых ранений, травм или контузий размер страховой суммы превысит 313 тыс. рублей, за получение легких ранений – около 78 тыс. рублей. Определение степени тяжести полученного увечья будет осуществляться военно-медицинскими специалистами министерства обороны страны.