В Башкирии сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев из Пермского края

Сотрудники управления ФСБ не дали преступникам сбыть в Башкортостане крупную партию наркотиков. Пара из города Соликамск Пермского края, 40-летний мужчина и 34-летняя женщина, сняв квартиру в Стерлитамаке, устроили там наркосклад.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у них обнаружили полтора килограмма мефедрона – наркотик синтетического происхождения. Его влюблённые уже успели бережно расфасовать в 485 свёртков и подготовить для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на территории Республики Башкортостан.

Но и это оказалось не всё. Правоохранители изъяли еще два килограмма наркотиков, уже в тайниках. За решеткой злоумышленники могут провести до 20 лет.

Житель Соликамска трижды привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и пять раз за кражу, его сообщница ранее судима за хранение наркотиков.

Альфия Усманова, официальный представитель управления ФСБ России по Республике Башкортостан
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