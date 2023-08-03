Радий Хабиров провел выездное совещание по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций

Проект музея руководитель региона представил в июле прошлого года на открытии историко-культурного комплекса «Шульган-Таш». Новый объект концептуально объединит несколько ключевых исторических памятников, в числе которых – золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека. Рабочие уже приступили к строительству визит-центра, предвещающего будущий музей.
Размеры здания рассчитывали так, чтобы оно не перекрывало мавзолей Тура-хана. Визит-центр будет выполнен из натуральных материалов, что позволит ему вписаться в ландшафт.
С ходом работ ознакомился Радий Хабиров. Глава республики заложил символическую монету в основание будущего здания. Руководитель региона также обсудил строительство визит-центра с проектировщиками. В нём разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку.
Археологи тщательно изучают территорию. Ученые обнаруживают неожиданные находки.
Сохранить находки ученые стараются не только в материальной форме, но и цифровой. Для многих артефактов это спасение. Так как разрушение некоторых не остановить. Для оперативности цифровую лабораторию установили прямо в полевом лагере.
В этом году специалисты приступят к проектированию СПА-комплекса с гостиницей «Кочевник» и Центра башкирской лошади с ипподромом и деревней ремесленников. Визит-центр проектировщики называют весточкой будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. С него и начнется для туристов знакомство с местом и культурой. Так что авторы обещают визит-центр будет особенным.