Радий Хабиров провел выездное совещание по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций

Проект музея руководитель региона представил в июле прошлого года на открытии историко-культурного комплекса «Шульган-Таш». Новый объект концептуально объединит несколько ключевых исторических памятников, в числе которых – золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека. Рабочие уже приступили к строительству визит-центра, предвещающего будущий музей.

Размеры здания рассчитывали так, чтобы оно не перекрывало мавзолей Тура-хана. Визит-центр будет выполнен из натуральных материалов, что позволит ему вписаться в ландшафт.

С ходом работ ознакомился Радий Хабиров. Глава республики заложил символическую монету в основание будущего здания. Руководитель региона также обсудил строительство визит-центра с проектировщиками. В нём разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку.

В этом году мы откроем визит-центр и проложим тропу до мавзолея Тура-хана. Это то, что касается объектов капитального строительства. Дальнейшие планы будут зависеть от результатов исследований. Потому что мы подходим к созданию музея как к глубоко научному проекту. Мы больше года занимались научными исследованиями. Вы сами видите, что здесь проводят очень интересные археологические раскопки, появляются новые открытия. Думаю, что мы на пороге больших научных свершений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Археологи тщательно изучают территорию. Ученые обнаруживают неожиданные находки.

Сохранить находки ученые стараются не только в материальной форме, но и цифровой. Для многих артефактов это спасение. Так как разрушение некоторых не остановить. Для оперативности цифровую лабораторию установили прямо в полевом лагере.

В этом году специалисты приступят к проектированию СПА-комплекса с гостиницей «Кочевник» и Центра башкирской лошади с ипподромом и деревней ремесленников. Визит-центр проектировщики называют весточкой будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. С него и начнется для туристов знакомство с местом и культурой. Так что авторы обещают визит-центр будет особенным.

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