В Башкирии мужчина погиб при попытке изнасиловать супругу

В Благовещенске перед судом предстанет местная жительница. Её обвинили в убийстве супруга.

Фото №1 - В Башкирии мужчина погиб при попытке изнасиловать супругу

По данным следствия, мужчина приставил нож к горлу жены и начал требовать интимной близости. Чтобы защитить себя, женщина схватила нож и ударила им мужа.

Суд пришел к выводу, что её действия носили оборонительный характер, поскольку со стороны мужчины имело место реальное посягательство на ее жизнь и здоровье. У неё имелись основания полагать, что он продолжит свои насильственные действия. Вместе с тем женщина, умышленно нанеся потерпевшему ножевой удар, повлекший его смерть, вышла за пределы необходимой обороны.

пресс-служба Благовещенского районного суда 

Поскольку женщина совершила преступление небольшой тяжести, с учетом смягчающих обстоятельств — явки с повинной и наличия малолетней дочери — и при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 1 года 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

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