В Башкирии мужчина погиб при попытке изнасиловать супругу

Суд пришел к выводу, что её действия носили оборонительный характер, поскольку со стороны мужчины имело место реальное посягательство на ее жизнь и здоровье. У неё имелись основания полагать, что он продолжит свои насильственные действия. Вместе с тем женщина, умышленно нанеся потерпевшему ножевой удар, повлекший его смерть, вышла за пределы необходимой обороны.

пресс-служба Благовещенского районного суда