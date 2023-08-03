В Башкирии мужчина погиб при попытке изнасиловать супругу

В Благовещенске перед судом предстанет местная жительница. Её обвинили в убийстве супруга.
По данным следствия, мужчина приставил нож к горлу жены и начал требовать интимной близости. Чтобы защитить себя, женщина схватила нож и ударила им мужа.
Поскольку женщина совершила преступление небольшой тяжести, с учетом смягчающих обстоятельств — явки с повинной и наличия малолетней дочери — и при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 1 года 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.