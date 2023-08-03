В Башкирии завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госсобрания

За 110 кресел будут бороться 859 человек. В Башкортостане завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госсобрания Республики Башкортостан. Сегодня определили порядок расположения политических партий в избирательном бюллетене. ЦИК республики провела жеребьёвку.

Всего пять конвертов. В каждом – номер, под которым будет располагаться политическая партия в избирательном бюллетене.Первым на жеребьевку выходит представитель «Единой России» и вытягивает цифру пять. Далее ЛДПР, «Новые Люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», словно так и должно быть, по убыванию тянут четвертое, третье и второе места. Коммунистам выбора не остаётся – в бюллетене им быть первыми.

Представители других партий тоже сегодня настроены позитивно. Результатами жеребьёвки они довольны. По крайней мере, каждый видит свои плюсы в номере, под которым их партия будет представлена в избирательном бюллетене.

На выборах депутатов Госсобрания Башкортостана VII созыва, назначенных на 10 сентября? на 55 мандатов по партийным спискам будут претендовать 625 человек. По одномандатным избирательным округам зарегистрировали более 200 кандидатов. Пять человек из них – самовыдвиженцы.

Один из самых ответственных этапов предстоящих выборов позади. Центральная избирательная комиссия России высоко оценила работу ЦИК Башкортостана в период выдвижения и регистрации кандидатов в региональный парламент.

Для политических партий сегодня провели еще одну жеребьевку по распределению площади в печатных изданиях. Участие в мероприятии приняли девять республиканских газет, в том числе выпускаемых на удмуртском, марийском и чувашском языках.