В Башкирии медики доставили в стационар окровавленного мужчину

В Ишимбае в одну из больниц города доставлен 58-летний местный житель с ножевым ранением, нанесенным, предположительно, его сожительницей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, это случилось 30 июля, когда мужчина и его сожительница распивали спиртное. Затем между ними возник конфликт, который перерос в ожесточенную ссору. В результате женщина нанесла мужчине ножевое ранение и скрылась с места преступления.

Пострадавший сумел связаться с медслужбой самостоятельно, и его доставили в медицинское учреждение. В настоящее время он находится в больнице под присмотром медперсонала.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители приступили к поискам 52-летней женщины, которая ранее была судима. По данному факту возбуждено уголовное дело.