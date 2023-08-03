Жительница Башкирии кусала и царапала 3-летнего сына

В Туймазах местную жительницу обвинили в истязании маленького сына. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
С марта по июнь 2022 года женщина многократно щипала, царапала и кусала своего 3-летнего сына за непослушание. На теле малыша образовались множественные гематомы и кровоподтёки.
Обеспокоенные поведением женщины родственники обратились в медицинское учреждение и полицию. Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.