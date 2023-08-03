Бойцы добровольческого полка «Башкортостан» проходят боевое слаживание

Добровольцы из башкирского полка «Башкортостан» продолжают активную военную подготовку в рамках боевого слаживания, адаптируясь к армейской дисциплине и регламенту. Их распорядок дня состоит из тренировок различной интенсивности: физическая, тактическая и огневая подготовка, обучение навыкам оказания первой помощи, теоретическая база – все это ежедневные уроки для будущих участников специальной военной операции.

Серди добровольцев в составе медицинской роты имени Ахмета Давлетова служит заслуженный врач из Мечетлинского района, 54-летний боец с позывным «Дед». По его словам, решение подписать контракт было продиктовано тем, чтобы помогать опытным докторам на передовой, где сейчас очень важна медицинская поддержка. Он уверен, что его опыт анестезиолога-реаниматолога может спасти множество жизней на поле войны.

В роте также служит медсестра-анестезиолог с позывным «Дельта», которая выросла в семье военных: ее дед, отец и супруг также были кадровыми офицерами. В настоящее время на службе находится и ее сын. Она отметила, что попала в дружелюбный и надежный коллектив башкирского полка.

Особенно важным этапом для добровольцев стало освоение навыков работы с БПЛА. Их обучает опытный инструктор, который утверждает, что техника в полку настолько мощная и современная, что позволяет вести наблюдение за противником с высоты, осуществлять точное управление беспилотниками и даже прочесть позывные на шевронах врага.

Добровольцы утверждают, что боевое слаживание проходит в штатном режиме, без жалоб и замечаний. Полное обеспечение продовольствием, техникой и обмундированием играет важную роль в создании комфортных условий для подготовки к службе на передовой.

Напомним, ранее Глава республики Радий Хабиров посетил добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» и вручил воинам боевое знамя. В ходе визита он отметил, что весь регион нацелен на поддержку СВО.