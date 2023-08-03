Хоккеисты «Салавата Юлаева» уже завтра будут играть в новой форме

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» показал комплект предсезонной формы команды, который поражает своей яркостью и оригинальностью. В ролике, опубликованном пресс-службой на официальном сайте клуба, нападающий Алексей Пустозеров выступает в роли химика, создающего уникальную форму команды.

Алексей смешивает различные компоненты и волшебство химии приводит к появлению формы кислотно-зеленого оттенка. По словам представителей клуба, такой креативной и необычной формы у команды еще никогда не было.

Первый предсезонный товарищеский матч «Салават Юлаев» проведет уже завтра на своей домашней арене. Соперником команды станет нижнекамский «Нефтехимик».