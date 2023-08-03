На «Инвестчасе» власти Башкирии одобрили новые проекты

Встречу с инвесторами провел Глава Башкортостана. Генеральный директор компании «Элипсмол» представил проект строительства в Альшеевском районе цеха по производству обезжиренного сыра, сливочного масла и творога. Компания уже имеет аналогичную производственную площадку в Чишминском районе, на которой перерабатывают порядка 70 тонн молока в сутки. В связи с ростом спроса на продукцию инвесторы планируют вложить 292 млн рублей в организацию производства на территории села Раевский с созданием 33 новых рабочих мест. В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Инвестору также возместят часть затрат на закупку технологического оборудования.