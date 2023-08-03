Радий Хабиров выступил на выездном заседании комитета Госдумы РФ и Ассоциации застройщиков Башкирии

Еще несколько семей обманутых дольщиков получили ключи от новых квартир. Торжественная церемония прошла в ходе выездного заседания комитета Госдумы и Ассоциации застройщиков республики. В мероприятии принял участие Радий Хабиров, который рассказал о том, на какой стадии решение проблемы оставшихся дольщиков, и обозначил ориентиры по будущей застройке столицы.
Особенность этой квартиры на верхнем этаже – не только в свободной планировке, но и в наличии собственной террасы. На вершине комфорта – так позиционирует жилой комплекс застройщик. Это, кстати, первый уфимский проект московского девелопера. Компания приобрела известность после того, как по приглашению башкирских властей начала достраивать долгострои.
По соглашению с региональным Минстроем 12% уже от собственных жилых площадей, а это порядка 180 квартир, девелопер также передаст обманутым дольщикам. По завершении первой очереди строительства ключи получили почти полсотни человек. Некоторые из них ждали этого момента с 2004 года.
Свое жилье получают так называемые «воздушники», которые приобрели квартиры в несуществующих ЖК. С начала года в республике решена проблема 346 обманутых дольщиков. Скоро не останется ни одного.
Радий Хабиров также рассказал о строительном будущем столицы. Центральная часть Уфы едва ли может похвастаться большим потенциалом. Развитие уже сейчас переходит на периферию – в так называемое Забелье, где власти уже создают необходимые инженерные коммуникации под новые жилые районы.
На выездном заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ обсудили задачи строительной отрасли. Речь зашла, например, о создании новых механизмов покупки взамен ипотеки, а также о развитии программ арендного жилья, чтобы избавить человека от привязки к конкретному месту.
Мероприятие традиционно проводится незадолго до Дня строителя, который отмечают во второе воскресенье августа. В честь предстоящего праздника Радий Хабиров совместно с федеральными коллегами наградили лучших работников отрасли. Ведь во многом то, что стройки, несмотря на сложный период, не встали, а даже нарастили объемы, – их заслуга.