Радий Хабиров выступил на выездном заседании комитета Госдумы РФ и Ассоциации застройщиков Башкирии

Еще несколько семей обманутых дольщиков получили ключи от новых квартир. Торжественная церемония прошла в ходе выездного заседания комитета Госдумы и Ассоциации застройщиков республики. В мероприятии принял участие Радий Хабиров, который рассказал о том, на какой стадии решение проблемы оставшихся дольщиков, и обозначил ориентиры по будущей застройке столицы.

Особенность этой квартиры на верхнем этаже – не только в свободной планировке, но и в наличии собственной террасы. На вершине комфорта – так позиционирует жилой комплекс застройщик. Это, кстати, первый уфимский проект московского девелопера. Компания приобрела известность после того, как по приглашению башкирских властей начала достраивать долгострои.

По соглашению с региональным Минстроем 12% уже от собственных жилых площадей, а это порядка 180 квартир, девелопер также передаст обманутым дольщикам. По завершении первой очереди строительства ключи получили почти полсотни человек. Некоторые из них ждали этого момента с 2004 года.

Свое жилье получают так называемые «воздушники», которые приобрели квартиры в несуществующих ЖК. С начала года в республике решена проблема 346 обманутых дольщиков. Скоро не останется ни одного.

У нас осталось 2 260 дольщиков. По каждому проблемному дому у нас есть план работы. Задача – в соответствии с поручением Президента России в этом году историю с дольщиками закрыть. Поэтому часть вопросов будем решать вместе с федеральным Фондом развития территорий через выплаты компенсаций, часть жилья планируем достроить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также рассказал о строительном будущем столицы. Центральная часть Уфы едва ли может похвастаться большим потенциалом. Развитие уже сейчас переходит на периферию – в так называемое Забелье, где власти уже создают необходимые инженерные коммуникации под новые жилые районы.

Мы продолжим вектор на передачу полномочий в регионы. В нашем понимании, если регион знает, как совершенствовать отраслевое законодательство, и демонстрирует хороший результат, как Башкортостан, то он может получить дополнительные полномочия. Правительство России придерживается такой же позиции. Республика – один из лидеров по темпу строительства и ввода жилья, стабильно входит в десятку лучших регионов. Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

На выездном заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ обсудили задачи строительной отрасли. Речь зашла, например, о создании новых механизмов покупки взамен ипотеки, а также о развитии программ арендного жилья, чтобы избавить человека от привязки к конкретному месту.