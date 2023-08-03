В Башкирии началось формирование батальона имени Героя России Алмаза Сафина

Первые 60 добровольцев отправились на слаживание в Оренбургскую область. В Башкортостане началось формирование батальона имени Героя России Алмаза Сафина. Напомним, с инициативой его создания выступили ветераны боевых действий из Альшеевского района. Глава республики идею поддержал. Тем более что после завершения формирования полка «Башкортостан» желающие вступить в него продолжали приходить. Их записывали в резерв. Сейчас обзванивают и приглашают с документами. Все добровольцы нового батальона получат те же права и льготы, что и в других подразделениях.
Договоры могут заключить мужчины до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117. Также можно связаться по телефону с центральным штабом.
Телефоны центрального штаба: +79870472875; +79871320276; +79378400112.
Адрес: Уфа, ул. Айская, 63.