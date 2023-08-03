В Башкирии началось формирование батальона имени Героя России Алмаза Сафина

Первые 60 добровольцев отправились на слаживание в Оренбургскую область. В Башкортостане началось формирование батальона имени Героя России Алмаза Сафина. Напомним, с инициативой его создания выступили ветераны боевых действий из Альшеевского района. Глава республики идею поддержал. Тем более что после завершения формирования полка «Башкортостан» желающие вступить в него продолжали приходить. Их записывали в резерв. Сейчас обзванивают и приглашают с документами. Все добровольцы нового батальона получат те же права и льготы, что и в других подразделениях.