В Башкирии началось формирование батальона имени Героя России Алмаза Сафина

Первые 60 добровольцев отправились на слаживание в Оренбургскую область. В Башкортостане началось формирование батальона имени Героя России Алмаза Сафина. Напомним, с инициативой его создания выступили ветераны боевых действий из Альшеевского района. Глава республики идею поддержал. Тем более что после завершения формирования полка «Башкортостан» желающие вступить в него продолжали приходить. Их записывали в резерв. Сейчас обзванивают и приглашают с документами. Все добровольцы нового батальона получат те же права и льготы, что и в других подразделениях.

Контракт – это составление правоотношений между Минобороны России и военнослужащим. Пока принято решение завершить по башкирским выплатам, поэтому торопитесь.

Борис Гордеев, начальник центрального штаба формирования добровольческих батальонов Республики Башкортостан

Договоры могут заключить мужчины до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117. Также можно связаться по телефону с центральным штабом.

Средний возраст добровольцев – от 38 до 55, но есть и старше 60. Самому взрослому – 67 лет.

Борис Мужавиров, заместитель начальника Центрального штаба формирования добровольческих батальонов Республики Башкортостан

Телефоны центрального штаба: +79870472875; +79871320276; +79378400112.

Адрес: Уфа, ул. Айская, 63.

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