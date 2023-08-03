В Башкирии 80 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Увеличилось и количество высокобалльников – тех, кто набрал больше 80. Таких в этом году более 29 процентов. Для сравнения, в 2020 их было всего 14 процентов. Выпускники с такими результатами, сообщили в Министерстве образования и науки республики, обеспечивают себе бюджетные места в вузах Башкортостана. По большинству предметов средний балл в регионе превышает российские показатели.