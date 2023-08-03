В этом сезоне в Стерлитамаке отремонтируют 17 км дорог

Дороги Башкортостана продолжают обновляться. Так, в этом году в Стерлитамаке отремонтировали две улицы, еще на шести продолжаются работы. Всего в этом сезоне дорожные службы планируют обновить 39 участков дорог общей протяженностью 17 км.

Асфальтоукладчик, катки, самосвалы. Уже три недели по улице Западной в Стерлитамаке обновляют дорогу. Работа ведется капитальная. Здесь благоустраивают порядка 20 тысяч кв метров дорожного полотна. Уже срезан старый асфальт, подняты колодцы, заменены бордюрные ограждения. Сейчас ведутся работы по укладке верхнего слоя и обустройству остановочных карманов. Завершающим этапом на обновленную дорогу нанесут горизонтальную разметку.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уже завершен ремонт двух улиц – Худайбердина и Элеваторной. На пяти участках продолжаются работы, ещё на одном ведется подготовка. В этом сезоне в Стерлитамаке приведут в порядок 39 участков дорог общей протяженностью 17 км.

Ремонту на улице Худайбердина стерлитамакцы были особенно рады. Это место притяжения горожан, исторический центр. По словам жителей, с обустройством дороги здесь стало еще красивее и, несомненно, безопаснее.