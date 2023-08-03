В Уфу вернулся чемпион мира по греко-римской борьбе Илья Кандалин

Первенство планеты среди спортсменов не старше 17 лет прошло в Стамбуле. В финальном поединке в весовой категории до 51 килограмма воспитанник школы борьбы из Октябрьского встретился с Артуром Брояном из Армении. В финале Кандалин одержал досрочную победу со счётом 9:0.

Встреча этого юного чемпиона в аэропорту стала уже приятной традицией. Семья, тренеры, самые близкие и родные с цветами и замечательным настроением всегда рядом. Два месяца назад Илью Кандалина также встречали после победы на первенстве Европы. Теперь он стал сильнейшим в мире.

В аэропорту чемпиону и его личному тренеру Алексею Зиманову вручили денежные сертификаты. Илья признается: эту победу он посвятил России и Башкортостану.

Встречал чемпиона и папа Ильи Кандалина. В прошлом он тоже борец. Илья решил пойти по его стопам. Отец всегда поддерживал сына, чьё увлечение борьбой переросло в большой профессиональный спорт.

В 1/8 финала Илья только на последних секундах встречи сумел победить Али Сейидали из Азербайджана – 8:3. В следующем раунде Кандалин победил представителя Грузии Кобу Карумидзе – 5:1.