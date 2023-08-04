В Башкирии в эти выходные будет снова жарко

По данным Башгидромета, сегодня днем в республике ожидается кратковременный дождь и грозы с умеренным северо-западным ветром, который может усилиться во время грозы. Температура воздуха днем составит +25, +30 градусов.

В субботу, 5 августа, прогнозируются незначительные осадки, северный умеренный ветер, днем с порывами. Температура воздуха ночью понизится до +12, +17 градусов, а днем поднимется до +25, +30 градусов. В северо-восточных районах республики также возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 6 августа, осадков не ожидается. Северный умеренный ветер сохранится, днем он будет порывистым. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, а днем +25, +30 градусов. Небольшие осадки возможны только в северо-восточных районах республики.