В Башкирии зафиксирован рост средней зарплаты

В мае текущего года в Башкирии зафиксирован рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты до 56 845 рублей, сообщает Башстат. В целом за первые пять месяцев 2023 года средняя зарплата по республике составила 52 768 рублей.

Эти показатели на 18,8% и 16,4% соответственно выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реальная начисленная заработная плата за период с января по май этого года также показала положительную динамику: рост составил 12,1% к динамике прошлого года.