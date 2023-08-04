В Башкирии зафиксирован рост средней зарплаты

В мае текущего года в Башкирии зафиксирован рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты до 56 845 рублей, сообщает Башстат. В целом за первые пять месяцев 2023 года средняя зарплата по республике составила 52 768 рублей.
Эти показатели на 18,8% и 16,4% соответственно выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Реальная начисленная заработная плата за период с января по май этого года также показала положительную динамику: рост составил 12,1% к динамике прошлого года.
Рост номинальной заработной платы объясняется увеличением начисленного фонда заработной платы работников, а также ростом числа работающих в регионе. В начисленную зарплату включаются налоги и удержания с работников, в то время как социальные пособия из государственных и негосударственных внебюджетных фондов не учитываются.