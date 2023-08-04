В Уфе прошла встреча, посвященная творчеству Земфиры Сахиповой

Поэт. Учитель. Наставник. На территории мемориального Дома-музея Мажита Гафури прошла встреча, посвященная творческой деятельности отличника образования России, заслуженного учителя Башкортостана, кавалера ордена Салавата Юлаева Земфиры Гизетдиновны Сахиповой.
Педагог-методист всю свою жизнь посвятила науке, является автором более 200 методических пособий, учебников по русскому языку для национальных школ. Под руководством ученого более двух десятков преподавателей вели исследования в области педагогики, защитили кандидатские диссертации