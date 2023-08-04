Главный спасатель Башкирии обратился к жителям региона

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов разместил в своем телеграм-канале видеообращение председателя госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова. Основной посыл – сокращение количества аварий на дорогах региона.

Владимир Севастьянов подчеркнул, что, объединение усилий ведомств и самих участников дорожного движения позволит предотвратить трагические происшествия на дорогах.

Глава ГИБДД по РБ отметил, что сотрудники госкомитета по ЧС одними из первых приходят на помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, и попросил проявлять бдительность и осторожность на дорогах.