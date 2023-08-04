В Белорецком районе Башкирии снова горят леса

За последние сутки в регионе зарегистрированы два лесных пожара общей площадью 1,78 гектара, сообщает республиканское министерство лесного хозяйства.
Первое возгорание, которое было обнаружено в Бурзянском районе и охватило площадь 0,18 гектара, успешно ликвидировано. Еще один пожар возник вчера на территории Авзянского лесничества Белорецкого района – он охватил площадь в 1,6 гектара. На данный момент он также локализован. В тушении были задействованы восемь человек и четыре единицы спецтехники.
Кроме того, в Белорецком лесничестве был зарегистрирован переходящий пожар на площади 0,1 гектара. Сотрудники противопожарной службы оперативно справились с тушением и ликвидировали возгорание.
Добавим, с начала сезона лесных пожаров с 31 марта по 4 августа было зафиксировано 130 случаев возгораний, общая площадь которых превысила 3 365 гектаров.