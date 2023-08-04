В Белорецком районе Башкирии снова горят леса

Первое возгорание, которое было обнаружено в Бурзянском районе и охватило площадь 0,18 гектара, успешно ликвидировано. Еще один пожар возник вчера на территории Авзянского лесничества Белорецкого района – он охватил площадь в 1,6 гектара. На данный момент он также локализован. В тушении были задействованы восемь человек и четыре единицы спецтехники.