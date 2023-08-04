В Башкирии осужден мошенник за хищение у инвесторов 19 млн рублей

Стрелитамакский городской суд Башкортостана вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом информирует республиканская прокуратура.

По версии следствия, в период с января 2013 года по май 2015 года мужчина обманным путем привлекал денежные средства граждан, предлагая им инвестировать в строительство мусороперерабатывающего завода в Уфе и производство бестопливных генераторов.

По заверениям злоумышленника, инвесторы должны были ежемесячно получать 10% прибыли от вложенных средств. Фактически он своих обещаний не выполнил. В результате пострадали 15 человек. Сумма ущерба превысила 19 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.