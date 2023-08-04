Радий Хабиров подписал указ о выделении грантов педагогам-дошкольникам в размере 575 тысяч рублей

Глава Башкирии подписал указ, положения которого направлены на поддержку педагогов в сфере дошкольного образования.
Согласно документу, с 1 января 2024 года будет учреждено 50 ежегодных грантов Главы региона для молодых педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях. Размер гранта составит 575 тысяч рублей.
Эти гранты помогут привлечь талантливых и мотивированных специалистов в сферу дошкольного образования, создадут благоприятные условия для их профессионального роста.
Порядок выплаты грантов будет утвержден региональным правительством.