Радий Хабиров подписал указ о выделении грантов педагогам-дошкольникам в размере 575 тысяч рублей

Глава Башкирии подписал указ, положения которого направлены на поддержку педагогов в сфере дошкольного образования.

Согласно документу, с 1 января 2024 года будет учреждено 50 ежегодных грантов Главы региона для молодых педагогов, работающих в дошкольных образовательных организациях. Размер гранта составит 575 тысяч рублей.

Эти гранты помогут привлечь талантливых и мотивированных специалистов в сферу дошкольного образования, создадут благоприятные условия для их профессионального роста.