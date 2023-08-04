В районах Башкирии до 28 августа действует режим ЧС из-за засухи

Из-за засушливой погоды в нескольких районах Башкирии до 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение принято Радием Хабировым и опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, режим ЧС будет действовать в следующих районах: Альшеевский, Бакалинский, Белокатайский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Салаватский, Татышлинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Шаранский и Янаульский районы.