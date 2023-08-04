В Башкирии госавтоинспекторы силой задержали водителя мопеда

В ночь с 29 на 30 июля в Чекмагушевском районе Башкирии инспекторы ГИБДД на улице Советской села Чекмагуш заметили водителя мопеда, маневрирующего между автомобилями. Он решил не останавливаться по требованию правоохранителей и продолжил движение, нарушая правила дорожного движения.

Мопедист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и подвергал опасности других участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД преследовали его, чтобы предотвратить возможную аварию.

В итоге сотрудники ГИБДД были вынуждены применить физическую силу в отношении 32-летнего нарушителя в соответствии с законом «О полиции».