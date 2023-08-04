В Башкирии госавтоинспекторы силой задержали водителя мопеда

В ночь с 29 на 30 июля в Чекмагушевском районе Башкирии инспекторы ГИБДД на улице Советской села Чекмагуш заметили водителя мопеда, маневрирующего между автомобилями. Он решил не останавливаться по требованию правоохранителей и продолжил движение, нарушая правила дорожного движения.
Мопедист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и подвергал опасности других участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД преследовали его, чтобы предотвратить возможную аварию.
В итоге сотрудники ГИБДД были вынуждены применить физическую силу в отношении 32-летнего нарушителя в соответствии с законом «О полиции».
По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, в отношении мужчины составлены три административных протокола: за проезд на запрещающий сигнал светофора наложен штраф в размере 1000 рублей, а за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства размер штрафа составит от 500 до 800 рублей. Кроме того, водитель был оштрафован на 2000 рублей за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции.