В Башкирии женщина на легковушке попала под грузовой электропоезд

Сегодня утром произошло ДТП на железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги. По информации ГИБДД по региону и республиканского МЧС, пострадала водитель легкового автомобиля Škoda Fabia, 1964 года рождения. С травмами она была доставлена в медучреждение в Салавате.

По предварительной версии, 58-летняя женщина-водитель проехала на красный сигнал светофора, объехав закрытый шлагбаум, оказалась на железнодорожных путях, где ее машина и попала под вагон грузового электропоезда.

Сотрудники МЧС по Башкирии отметили, что железнодорожное движение на данном участке сохранено, контактные сети и дорожное полотно в результате происшествия не пострадали.

В настоящее время соответствующие службы уточняют подробности происшествия.