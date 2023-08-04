Спасатели рассказали, где в Башкирии чаще всего теряются люди

Представители Госкомитета Башкирии по ЧС назвали места в республике, где чаще всего теряются люди.
Так, с начала 2023 года зафиксировано 100 случаев пропажи людей. Чаще всего такие происшествия регистрируют в Белорецком районе.
Именно там расположены основные природные достопримечательности и проходят туристические маршруты. Чаще всего люди блуждали в окрестностях гор Иремель, Малиновая, хребта Инзерские зубчатки, поселка Айгир.
На втором месте по количеству сообщений — Уфа. В основном, горожане терялись ночью в лесополосах, желая сократить путь. Также нередко заявители теряли связь с близкими, которые отправлялись рыбачить или купаться.
На третьем и четвертом местах, с равным количеством происшествий, Абзелиловский и Уфимский районы. Здесь, чаще всего, люди блуждали во время прогулок в лесных массивах.
Завершает топ-5 Краснокамский район. Здесь в равной мере теряются как на водных объектах, так и в лесах.