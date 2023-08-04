В Ишимбайском районе Башкирии началась подготовительные работы по строительству нового здания депо

В селе Сайраново Ишимбайского района начались подготовительные работы по строительству нового здания депо. Накануне там прошло первое выездное заседание. Совещание заключалось в разработке плана строительных работ, пока пожарные несут дежурство во временном модульном сооружении.

Это профессия смелых, ответственных и волевых. Рустам Ахметшин уже более 20 лет в этой сфере. В селе Сайраново он с 2020 года. У командира отделения команда из 16 человек. Они отвечают за безопасность в 12 населённых пунктах, в которых живут более 5 тысяч человек. Сейчас пожарные несут дежурство во временном модульном сооружении.

Скоро здесь появится новое здание депо. Уже начались подготовительные работы по его строительству. Согласно проектному плану, здесь будет одноэтажное здание с башней на четыре этажа в красно-синем цвете. Пожарные отметят свое новоселье в августе 2024 года.

На территории нового объекта планируют построить спортивную площадку, а также учебный центр. Так как пожарная часть расположится на въезде в село, она станет своеобразным туристическим объектом. Здесь будет находится ретро-пожарная техника. Поставят и памятник пожарным.