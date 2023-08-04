Житель Уфы борется с управляющей компанией за место для парковки

Мусорный контейнер установили прямо под окнами дома, где обычно жильцы оставляют машины, а это специально отведенные места. Теперь автовладельцам вменяют незаконное препятствие для мусоровоза. А жильцы считают, что установка контейнера не соответствует нормам СанПиН.

В семейный бюджет Рифу Баязитову уже впору вписывать графу «На уплату штрафов». Парковка возле дома №7 по улице Заки Валиди стала платной.

Согласно регламенту, мусорные контейнеры должны располагаться на специальных площадках. В его основание на высоте 20 см укладывают асфальт с кровельным покрытием. Здесь не было выполнено ни одно требование. Так что закону не следует и управляющая компания, заявляют юристы.

Контейнерные мусорные баки должны быть установлены на специально отведённых площадках. Не видно никакой площадки, никакого ограждения. Контейнеры находятся, по сути, под окнами жилого дома. Весь запах идёт в дома.

Управляющая компания говорит, что находится в безвыходной ситуации. Для размещения контейнеров по нормативам во дворе не хватает площади. От дома бак должен находиться на расстоянии не менее 25 метров. Но если следовать этим критериям, то контейнер попадает в санитарную зону госпиталя, расстояние от которого должно быть от 100 метров.

Проблема – в проектировании дома. Он был проектирован, когда не было современных норм. К новым жестким требования он не подготовлен.