В Башкирии семьи участников СВО получат жилищные сертификаты в приоритетном порядке

Согласно документу, теперь приоритетное право на получение социальной выплаты на приобретение жилья имеют многодетные семьи, члены которых принимали либо принимают участие в настоящее время в спецоперации, включая призывников в Вооруженные Силы Российской Федерации по частичной мобилизации.

И только после этой категории будут учитываться многодетные семьи, чьи жилые помещения были признаны в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежат ремонту и реконструкции, уточнили в Правительстве Башкирии.