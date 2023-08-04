В Башкирии зарегистрированы 20 случаев инфекционных заболеваний от укусов клещей

По информации от Роспотребнадзора Башкирии, за период эпидемического сезона в медицинских организациях региона по поводу укусов клещей обратились 8977 человек, из которых 3135 - дети.

По официальным данным ведомства, зарегистрировано 13 случаев инфекционного клещевого боррелиоза и 7 случаев клещевого вирусного энцефалита.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии республики было исследовано 10 446 клещей, которые были сняты с людей. Исследования показали, что доля инфицированности вирусом клещевого энцефалита составляет 1,7%, а зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 22,4%.

По состоянию на конец июля проведены противоклещевые мероприятия и контроль качества и эффективности акарицидных обработок на площади 4418,3 гектаров, включая территории летних оздоровительных организаций на площади 1809,1 гектаров.