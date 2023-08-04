В Башкирии нетрезвая мать напала на инспектора по делам несовершеннолетних

В отношении жительницы села Кувыково Кушнаренковского района республики местный районный суд вынес приговор.
По информации пресс-службы МВД по региону, в отдел МВД России по Кушнаренковскому району поступило сообщение о многодетной матери, состоящей на учете в органах по делам несовершеннолетних, которая распивала спиртное у себя дома.
Инспектор по делам несовершеннолетних направилась по месту жительства горе-матери на проверку. Она застала женщину в состоянии алкогольного опьянения. Та начала оскорблять сотрудницу полиции и ударила ее во дворе своего дома.
На суде подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил ей условное лишение свободы на срок 1 год 1 месяц с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, с нее была взыскана компенсация морального вреда.