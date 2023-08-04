В Башкирии пожарные спасли котёнка

В Салавате сотрудники пожарного отряда пришли на помощь маленькому котёнку. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.
Малыш провалился в колодец на территории пожарной части. Там проводились плановые подземные коммуникационные работы. 3 августа жалобный писк котёнка услышали очевидцы. Они обратились к пожарным за помощью.
Жизнь малыша была под угрозой — он легко мог проникнуть в трубопровод и затеряться там. Пожарные провели спасательную операцию и вытащили котёнка. Теперь его жизни ничего не угрожает. А ещё он обрел нового хозяина. Один из спасателей забрал его домой. Непонятно, как хвостатый малыш оказался в промзоне. Возможно, его подкинули.