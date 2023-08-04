В Башкирии к 66 СНТ подведут полноценные дороги

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале сообщил о строительстве полноценной дороги к садовым некоммерческим товариществам, расположенным за речной переправой на «Трамплине» в Уфе. На участке длиной 1,2 км планируется провести работы по отсыпке щебнем, уточнил он.

Этот проект стал в 2023 году одним из первых в рамках программы поддержки садовых товариществ. Общее количество СНТ в массиве «Дудкино – 8 Марта» в Кировском районе города составляет 13, где насчитывается почти 1800 участков, включая те, на которых жители проживают круглый год.

Также работа началась в Калининском районе Уфы. Здесь подрядчику необходимо отремонтировать 2,2 км дороги, которая ведет к СНТ «Заря», «Союз» и «Дуслык».

В общей сложности в этом году ремонтируется восемь подъездных дорог, обслуживающих 66 садовых товариществ на территории Башкирии, подытожил Глава региона.