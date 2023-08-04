В Башкирии мужчину обвинили в жестокой расправе с бездомной собакой

В Мелеузе перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в жестокой расправе с бездомной собакой.

По версии следствия, в мае мужчина поймал с помощью верёвки бездомную собаку. С товарищем на машине он вывез несчастную в лес, где начал душить. После он набросил верёвку на шею собаки и подвесил её в воздухе. Животное погибло.