Спасатели поделились рекомендациями для тех, кто собрался в лес по грибы

В минувшую ночь в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о пропаже 48-летнего мужчины из Учалов, который отправился в лес за грибами и заблудился. К счастью, грибник сумел самостоятельно вернуться домой, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

В связи с участившимися сообщениями подобного рода спасатели решили обратиться к жителям Башкирии, планирующим выезд в лес за грибами, и дали несколько советов, которые помогут избежать неприятностей.

Прежде всего, необходимо запомнить, с какой стороны находилось солнце в тот момент, когда вы вошли в лес. Кроме того, не забудьте сообщить родственникам или друзьям, куда вы направляетесь, и надеть яркую одежду.

Обязательно возьмите с собой наручные часы, навигатор или компас, спички, нож, фонарик, а также небольшой перекус, достаточное количество воды и запас лекарств.

Не рекомендуется ходить в лес одному. И не стоит заходить слишком далеко в чащу.

Если все вы все-таки заблудились, спасатели советуют прислушаться к шуму автомобилей, поездов или лаю собак. Когда станет темно, разведите костер, чтобы согреться и оставаться заметным для поисковиков.

Если вы отправились в лес на машине, всегда проверяйте уровень топлива и, по возможности, заполняйте его заранее.