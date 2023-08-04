В Башкирии железнодорожные километры получили свои названия

В Башкирии в границах Куйбышевской железной дороги переименовали 17 остановочных пунктов. Ранее эти пункты обозначались исключительно по порядковому номеру километра, на котором они находились. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Новые названия остановочных пунктов были выбраны таким образом, чтобы они соответствовали окружающим административным или географическим объектам: населенные пункты, лесные зоны и другие. Такое унифицированное обозначение позволит пассажирам более точно ориентироваться во время поездки.
Так, остановочный пункт, ранее известный как 1646 км, получил название «Индустриальный парк» из-за ближайшего географического ориентира — индустриального парка «Уфимский». Также, остановочный пункт 878 км, расположенный неподалеку от города Ульяновска, был переименован в «Анненковский лес» в честь близлежащей лесной зоны.