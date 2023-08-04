В Башкирии пройдут проверки на дорогах

Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил о том, что в ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими службами МВД по региону проведут масштабные рейдовые мероприятия профилактического характера.