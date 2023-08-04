В Башкирии пройдут проверки на дорогах

Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил о том, что в ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими службами МВД по региону проведут масштабные рейдовые мероприятия профилактического характера.   

Фото №1 - В Башкирии пройдут проверки на дорогах

В районы Башкирии направлена мобильная группа автоинспекторов в целях оказания практической помощи сотрудникам территориальных подразделений.  

Главная цель рейдовых мероприятий – предотвращение ДТП на дорогах республики.

Также Владимир Севастьянов напомнил о работе телефона доверия МВД по РБ 8(347) 279-32-92, а также телеграм-чата республиканского ГИБДД @GIBDDRB_02bot.

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