В Башкирии пройдут проверки на дорогах

Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил о том, что в ближайшие выходные сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими службами МВД по региону проведут масштабные рейдовые мероприятия профилактического характера.
В районы Башкирии направлена мобильная группа автоинспекторов в целях оказания практической помощи сотрудникам территориальных подразделений.
Главная цель рейдовых мероприятий – предотвращение ДТП на дорогах республики.
Также Владимир Севастьянов напомнил о работе телефона доверия МВД по РБ 8(347) 279-32-92, а также телеграм-чата республиканского ГИБДД @GIBDDRB_02bot.