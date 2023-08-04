В Башкирии более 200 пар узаконят свои отношения в зеркальную дату августа

В Башкирии на дату 23.08.23 запланирована регистрация брака 210 пар. В это число входит 77 заявлений от жителей Башкирской столицы, рассказали в отделе ЗАГС Госкомюстиции.

В этом году этот день выпадает на среду. Однако в Уфе достаточно много тех, кто желает зарегистрировать свой брак в эту особенную дату. Наибольшее количество заявлений поступило из Кировского района - 19, из Калининского - 17, из Ленинского - 12, из Советского - 11, и 10 пар из первого отделения ЗАГС Октябрьского района.