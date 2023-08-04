В Бирском районе Башкирии налаживается ситуация с вывозом мусора

Жалоб от населения становится всё меньше. Ситуация с вывозом мусора в Бирском районе налаживается. В июле там, как и ещё в 16 муниципалитетах республики, сменился региональный оператор по обращению с ТКО. Предыдущая компания «Дюрюлимелиоводстрой» из-за систематических нарушений графиков вывоза была лишена статуса регоператора. Как сегодня обстоят дела в одном из старинных городов Башкортостана?

Еще недавно по улицам Бирска он колесил на стареньком мусоровозе, а теперь – за рулём современной техники. Поменять пришлось не только машину, но и работодателя. После того как «Дюртюлимелиоводстрой» прекратил свою деятельность на территории Бирского района, Евгений Печенкин перешел к новому регоператору. Пока мужчина видит лишь положительные изменения.

«Дюртюлимелиоводстрой» лишился статуса регоператора с 17 июля. Зайти на незнакомую территорию пришлось компании «Эко-сити», которая работает в южной части Башкортостана. Проблему с вывозом мусора с первых дней решают совместно с местными властями.

А в конце июля регоператор закупил сразу три новых мусоровоза для обслуживания Бирского района. Каждая из машин грузоподъемностью 15 тонн может загружать за рейс до 50 контейнеров. Этого количества техники пока не достаточно, говорят в администрации муниципалитета. Но ситуация все равно меняется в лучшую сторону, подтверждают местные жители.

По предварительным подсчетам, для организации полноценного вывоза мусора не территории района необходимо семь машин. Регоператор обещает обеспечить муниципалитет необходимым количеством техники к началу сентября.

На сегодняшний день в Бирске проживает почти 47 тысяч человек. Существенная часть города – это частный сектор. Но здесь не разделяют на тех, кто живёт в многоквартирном доме или в индивидуальном. Задача, чтобы чисто было везде.

Помимо Бирского района, еще 16 муниципалитетов находились в зоне обслуживания «Дюртюлимелиоводстрой». Теперь на всех этих территориях за вывоз мусора отвечает регоператор «Эко-сити». Учитывая объемы накопившихся отходов, для их ликвидации и организации стабильного вывоза мусора требуется время.