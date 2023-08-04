В Уфе должники за капремонт «рассчитались» своими автомобилями

Представители Фонда капитального ремонта МКД вместе с судебными приставами Калининского районного отдела Уфы провели совместные рейдовые мероприятия по взысканию задолженности по взносам за капитальный ремонт. В отношении этих граждан возбуждены исполнительные производства.

Инспекторы межведомственного рейда посетили 20 квартир должников, у которых суммы задолженности составляли от 20 до 130 тысяч рублей.

Во время рейда специалисты напомнили должникам об обязанности уплаты взносов за капитальный ремонт, и подчеркнули, что данное требование является обязательным согласно Жилищному кодексу РФ и распространяется на всех собственников как жилых, так и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Судебный пристав потребовал от неплательщиков предоставить последние квитанции об оплате взносов и выяснил причины нежелания оплачивать долги. Как известно, отказ от уплаты взносов влечет за собой не только получение исполнительного листа по месту работы, но и наложение штрафов, ограничение на выезд за границу, а в некоторых случаях может привести к описанию имущества и его последующей продаже на торгах.

По итогам рейдов был наложен арест на имущество трех должников: арестованы 3 автомобиля.

Тем должникам, которых во время рейда инспекторы не застали дома, оставлены требования об исполнении решения суда.