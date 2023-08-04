В Башкирии продолжается зарыбление водоемов

Наш нынешний выпуск в Павловское водохранилище стал уже третьим по счету. И если в 2020-м году мы выпустили здесь 26 тысяч мальков стерляди, в 2021 году – почти 179 тысяч. С учетом выпуска текущего года мы увеличили популяцию стерляди в этом водоеме уже на 215 тысяч особей. В целом за 3 года мы провели зарыбление реки Белой, Павловского, Воткинского, Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ, выпустив в водоемы почти миллион мальков рыб. Более 908 тысяч из них составляли сеголетки занесенной в Красную книгу стерляди.

Гульшат Хасанова, ведущий специалист отдела охраны окружающей среды ООО «Башнефть-Добыча»