В Башкирии продолжается зарыбление водоемов

В Башкирии продолжается масштабное зарыбление водоемов. Так, «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», выпустила почти 25 тысяч особей краснокнижной стерляди в реку Белую и Павловское водохранилище. Наша съемочная группа не упустила возможности понаблюдать за процессом.
Павловское водохранилище. Воздух плюс тридцать, вода около 27 градусов Цельсия. Идеальные условия не только для отдыхающих, но и для новых жителей этих мест – молоди стерляди. «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», проводит масштабное зарыбление водоемов Башкортостана. Этим летом – на Павловском водохранилище и реке Белой в Уфе.
Это молодь стерляди. Они достигли определённого веса — 3 грамма, адаптированы к температуре и условиям Павловского водохранилища и готовы отправляться в свободное плавание. Всё это сделано для того, чтобы шанс на выживаемость и рост были максимально высокими.
Поставщик сеголеток краснокнижной стерляди для нефтяников третий год подряд - рыбоводческое хозяйство Самарского Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Выпуск молоди проходит под контролем специалистов Росрыболовства.
Этим летом «Башнефть» выпустила в водоемы республики почти 25 тысяч мальков: в реку Белая в Уфе – четырнадцать с половиной, в Павловское водохранилище – почти десять с половиной тысяч молоди стерляди. Всего за последние 5 лет – почти 4 миллиона особей рыб ценных пород.