В Башкирии продолжается зарыбление водоемов

В Башкирии продолжается масштабное зарыбление водоемов. Так, «Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», выпустила почти 25 тысяч особей краснокнижной стерляди в реку Белую и Павловское водохранилище. Наша съемочная группа не упустила возможности понаблюдать за процессом.

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Павловское водохранилище. Воздух плюс тридцать, вода около 27 градусов Цельсия. Идеальные условия не только для отдыхающих, но и для новых жителей этих мест – молоди стерляди. «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», проводит масштабное зарыбление водоемов Башкортостана. Этим летом – на Павловском водохранилище и реке Белой в Уфе.

Наш нынешний выпуск в Павловское водохранилище стал уже третьим по счету. И если в 2020-м году мы выпустили здесь 26 тысяч мальков стерляди, в 2021 году – почти 179 тысяч. С учетом выпуска текущего года мы увеличили популяцию стерляди в этом водоеме уже на 215 тысяч особей. В целом за 3 года мы провели зарыбление реки Белой, Павловского, Воткинского, Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ, выпустив в водоемы почти миллион мальков рыб. Более 908 тысяч из них составляли сеголетки занесенной в Красную книгу стерляди.

Гульшат Хасанова, ведущий специалист отдела охраны окружающей среды ООО «Башнефть-Добыча»

Это молодь стерляди. Они достигли определённого веса — 3 грамма, адаптированы к температуре и условиям Павловского водохранилища и готовы отправляться в свободное плавание. Всё это сделано для того, чтобы шанс на выживаемость и рост были максимально высокими.

Поставщик сеголеток краснокнижной стерляди для нефтяников третий год подряд - рыбоводческое хозяйство Самарского Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Выпуск молоди проходит под контролем специалистов Росрыболовства.

Место выпуска мальков определено региональным подразделением Росрыболовства на основании проведенных научных исследований. Почему именно на Павловском водохранилище? Это связано с тем, что здесь хорошая кормовая база для стерляди, комфортные условия.

Людмила Скворцова, заместитель начальника отдела Государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов РБ Волго-камского территориального Управления Росрыболовства 

Этим летом «Башнефть» выпустила в водоемы республики почти 25 тысяч мальков: в реку Белая в Уфе – четырнадцать с половиной, в Павловское водохранилище – почти десять с половиной тысяч молоди стерляди. Всего за последние 5 лет – почти 4 миллиона особей рыб ценных пород.

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