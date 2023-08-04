В Башкирии рассказали, кто может воспользоваться программой субсидированного найма

Летние каникулы школьники проводят по-разному. Большинство – отдыхая в лагере или в деревне. Но есть и те, кто делает взрослый выбор и устраивается на подработку. В Хайбуллинском районе активные ребята копят на мечту и хотят помочь родителям.

С триммером наперевес Тимур Кусяткулов стрижёт траву вокруг села и вдоль обочин. Старается, чтобы труд оценили. Вместе с ним ещё двое 15-летних ребят из села Акъяр успешно справляются с этой задачей. Старшеклассники устроились на подработку в сельском поселении.

Школьники Газинур Юлдашбаев и Шамиль Абдульнасыров решили искать работу самостоятельно. Этим летом решили заработать мойкой автомобилей. Технология оказалась несложной, клиенты не жалуются.

Дина Насибуллина в этом году окончила девятый класс и уже поступила в колледж. Так что свободного времени у старательной девушки много. Любит кулинарию – быстро освоила тонкости работы с едой быстрого приготовления и второй год работает в общепите.

К слову, те, кому от 16 до 30 лет, могут воспользоваться программой субсидированного найма. Почти 30 человек благодаря этому трудоустроились. Так рабочее место нашла 26-летняя Миннигуль Султанова.