В Башкирии прошёл заключительный зональный семинар «День поля – 2023»

Аграрии республики собрали 600 тысяч тонн зерна нового урожая. Уборку зерновых и зернобобовых ведут хлеборобы 49 районов республики. Сегодня в Аскино прошел заключительный зональный семинар «День поля – 2023». Участие приняли 19 муниципалитетов, и каждый делился аграрным успехом и опытом.

Специально ко «Дню поля» было засеяно 155 делянок. Именно столько сортов различных культур было выбрано для экспериментального засева. Из них 15 – новые виды. Ухаживать за образцами будут студенты Башкирского сельскохозяйственного колледжа села Аскино, а специалисты Башкирского аграрного университета – сопровождать период роста и развития растений. Новые сорта озимых аграриям представили ученые

В основной программе «Дня поля» и осмотр опытных полей с различными культурами: зерновыми, зернобобовыми, техническими. Так что каждый агроном мог осмотреть растения и внести в свой список те или иные культуры для сева в следующем году. Немаловажен здесь и контроль

«День поля» – одно из основных мероприятий. Сельхозтоваропроизводители делятся опытом, осматривают новые сорта делянки. Это мероприятие важно, так как они выбирают себе дальнейший сорт для выращивания и получения хороших урожаев. Айдар Хаматшин, руководитель филиала Россельхозцентра по Республике Башкортостан

Аскинская земля встретила гостей песнями, концертной программой, выставкой сельскохозяйственных предприятий. Производители представили свою продукцию, кроме того, был выставлен парк техники, который помогает аграриям сеять и убирать урожай. Сейчас, к слову, средняя урожайность составляет 23 центнера с гектара.

Развитие сельского хозяйства – это не только новые сорта и техника, но и кадры. На площадке прошел молодежный агрофорум «Команда будущего». Студенты и школьники учились разработке проектов, которые в будущем смогут использовать для развития района. Кроме того, им рассказали о том, как получить гранты.