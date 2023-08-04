В Башкирии прошёл заключительный зональный семинар «День поля – 2023»

Аграрии республики собрали 600 тысяч тонн зерна нового урожая. Уборку зерновых и зернобобовых ведут хлеборобы 49 районов республики. Сегодня в Аскино прошел заключительный зональный семинар «День поля – 2023». Участие приняли 19 муниципалитетов, и каждый делился аграрным успехом и опытом.
Специально ко «Дню поля» было засеяно 155 делянок. Именно столько сортов различных культур было выбрано для экспериментального засева. Из них 15 – новые виды. Ухаживать за образцами будут студенты Башкирского сельскохозяйственного колледжа села Аскино, а специалисты Башкирского аграрного университета – сопровождать период роста и развития растений. Новые сорта озимых аграриям представили ученые
В основной программе «Дня поля» и осмотр опытных полей с различными культурами: зерновыми, зернобобовыми, техническими. Так что каждый агроном мог осмотреть растения и внести в свой список те или иные культуры для сева в следующем году. Немаловажен здесь и контроль
Аскинская земля встретила гостей песнями, концертной программой, выставкой сельскохозяйственных предприятий. Производители представили свою продукцию, кроме того, был выставлен парк техники, который помогает аграриям сеять и убирать урожай. Сейчас, к слову, средняя урожайность составляет 23 центнера с гектара.
Развитие сельского хозяйства – это не только новые сорта и техника, но и кадры. На площадке прошел молодежный агрофорум «Команда будущего». Студенты и школьники учились разработке проектов, которые в будущем смогут использовать для развития района. Кроме того, им рассказали о том, как получить гранты.
Главная цель «Дня поля» в том, чтобы аграрии могли на одной площадке найти готовое решение для своего хозяйства. Новые сорта, удобрения и защита растений. Кроме того, здесь работали и эксперты, готовые помочь в новых начинаниях. Ведь вырастить, собрать и сохранить урожай – это и наука, и искусство.