В Уфе идёт ремонт дорог к садовым товариществам

Около 500 тысяч жителей республики занимаются садоводством и огородничеством. В регионе зарегистрированы 1,5 тысячи садовых некоммерческих товариществ. По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в этом году выделены субсидии муниципальным образованиям на ремонт подъездных дорог к садоводческим товариществам в объеме 100 млн рублей. На сегодняшний день уже ведутся работы в садовых товариществах Калининского и Кировского районов.

Эта дорога – единственный путь до СНТ «Заря», «Союз» и «Дуслык», расположенных в Калининском районе Уфы. В последние годы её состояние оставляло желать лучшего. А ведь здесь более 800 домовладений. В дождливые дни по этой дороге порой вообще невозможно было выехать, да и пешком с сумками или тележкой идти крайне тяжело. Но сейчас всё изменится.

У нас была с дорогой очень плохая ситуация. На данный момент два последних км – просто по укатанному чернозёму. В сухое время года пыльно, когда нет дождя. А когда малейший, вдоль дороги все застревают. Подкрылки, бампера лежат, люди все в грязи, и вот такая ситуация была каждый год, уж не говоря про осень-весну. Можно сказать, что было направление, а дороги не было. И вот у нас сейчас такое происходит событие по строительству дороги. Алексей Тарасов, собственник участка в СНТ «Заря»

Ремонт начался три дня назад. В планах восстановить более двух километров дороги. По словам садоводов, работы ведутся буквально круглосуточно. И уже сейчас дороги стали намного лучше.

Мы в Калининском районе разрабатываем два объекта. Один объект – «Сады УМПО», второй – СНТ «Заря». На сегодняшний день уже снят весь растительный слой, протяженность – 2 км 200 м. Следующий этап у нас начинается с завтрашнего дня – отсыпка ПГС, и после этого сразу начинается отсыпка щебня. Равиль Ибрагимов, генеральный директор ООО «Дортрансстрой»

Также на прошлой неделе начался ремонт подъездной дороги к СНТ и в Кировском районе. Она ведет к речной переправе «Трамплин» и является важной для людей, чьи сады находятся в СНТ «Дудкино – 8 Марта». Массив состоит из 13 садовых кооперативов, в которых расположено почти 1800 участков. Около 100 человек здесь проживают круглогодично и не менее в 800 – в теплый период года.

Я здесь практически выросла. Здесь прошло все мое детство, детство моих детей, детство моих внуков. Дороги у нас никогда не было. Мы всегда в дождливую погоду шли с рюкзаками, с тележками шли по этой даже не грязи – по жиже. Поэтому когда откликнулись, услышали нашу просьбу, мы были очень рады. Спасибо Радию Фаритовичу, что он услышал нашу просьбу. Будем надеяться, что у нас дорога прослужит очень долго и мы будем ходить уже с уверенностью не в сапогах, а просто в кроссовках. Римма Стрельцова, председатель СНТ «Дубовая роща-2»

Реконструкция началась еще на прошлой неделе. По проекту, помимо отремонтированной дороги, здесь планируется асфальтированный пешеходный тротуар. На сегодняшний день ведутся работы по расширению и очистке и выравниванию полотна.

У нас основное – отсыпка ПГС, трамбовка, обувечивание, щебень в два слоя. Завершение у нас 25 сентября. Стараемся, от погоды зависит. Если пораньше получится, сделаем пораньше. А так, думаем, в срок обязательно закончим. Спартак Арутюнян, генеральный директор ООО «Арссан»