В Уфе идёт ремонт дорог к садовым товариществам

Около 500 тысяч жителей республики занимаются садоводством и огородничеством. В регионе зарегистрированы 1,5 тысячи садовых некоммерческих товариществ. По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в этом году выделены субсидии муниципальным образованиям на ремонт подъездных дорог к садоводческим товариществам в объеме 100 млн рублей. На сегодняшний день уже ведутся работы в садовых товариществах Калининского и Кировского районов.
Эта дорога – единственный путь до СНТ «Заря», «Союз» и «Дуслык», расположенных в Калининском районе Уфы. В последние годы её состояние оставляло желать лучшего. А ведь здесь более 800 домовладений. В дождливые дни по этой дороге порой вообще невозможно было выехать, да и пешком с сумками или тележкой идти крайне тяжело. Но сейчас всё изменится.
Ремонт начался три дня назад. В планах восстановить более двух километров дороги. По словам садоводов, работы ведутся буквально круглосуточно. И уже сейчас дороги стали намного лучше.
Также на прошлой неделе начался ремонт подъездной дороги к СНТ и в Кировском районе. Она ведет к речной переправе «Трамплин» и является важной для людей, чьи сады находятся в СНТ «Дудкино – 8 Марта». Массив состоит из 13 садовых кооперативов, в которых расположено почти 1800 участков. Около 100 человек здесь проживают круглогодично и не менее в 800 – в теплый период года.
Реконструкция началась еще на прошлой неделе. По проекту, помимо отремонтированной дороги, здесь планируется асфальтированный пешеходный тротуар. На сегодняшний день ведутся работы по расширению и очистке и выравниванию полотна.
На пленарном заседании второго форума «SMART-садовод» Глава Башкортостана отметил эффективность мер, принятых по итогам первого форума, а также рассказал о новых направлениях поддержки садоводческой отрасли. По поручению Радия Хабирова в этом году на ремонт подъездных дорог к садоводческим товариществам выделено 100 млн рублей. По итогам обследования решено выполнить ремонт восьми подъездных дорог, обеспечивающих проезд к 66 СНТ в городах Уфа и Нефтекамск, а также в Благовещенском и Иглинском районах. Поддержку садоводческой отрасли планируется выстраивать на системной основе.