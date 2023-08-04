ХК «Салават Юлаев» провёл первый товарищеский матч в новом сезоне

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня провёл первый товарищеский матч в новом сезоне. Соперником нашей команды на «Уфа-Арене» выступил «Нефтехимик». Виктор Козлов выставил не самый оптимальный состав юлаевцев на эту игру, попробовав несколько новичков и молодых игроков из системы клуба.

Лидеры «Салавата» сегодня были в фойе. Александр Хмелевский, Александр Шаров и Николай Кулёмин приняли участие в автограф- и фотосессии в перерывах матча.

«Нефтехимику» удалось открыть счёт в первом периоде. Во второй двадцатиминутке Даниил Огирчук и Матвей Гуськов вывели юлаевцев вперёд. Перед самым перерывом Жукенов счёт сравнял – 2:2. Третий период остался за «Салаватом» – победную шайбу забросил Даниил Скориков, а голом в пустые ворота на последней секунде отличился Матвей Гуськов, оформивший дубль.