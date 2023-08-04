В Уфе увеличилось количество рейсов электротранспорта

После частичного перекрытия Шакшинского моста в Уфе увеличили количество рейсов электротранспорта. Пригородные поезда курсируют с 6:00 до 22:00, причём утром и вечером с периодичностью раз в полчаса. Эксперты отмечают, что востребованность поездов стала выше. До конца года на рельсы выйдут ещё две дополнительные современные электрички. Приобрести билеты со скидкой можно в мобильном приложении – проезд обойдётся дешевле на 18%.

Кресло личного автомобиля сменил на общественное в электричке. Мужчина едет из Шакши в центр Уфы. По железной дороге по такому маршруту – впервые. Обычно добирался на машине, но несколько дней назад частично ограничили проезд по автомобильному мосту.

Как правило, спрос на поездки в электротранспорте увеличивается в тёплый период. Жары на станции «Шакша» добавило временное ограничение движения по автомобильной дороге. 31 июля на мосту закрыли две полосы из четырёх – мера необходима, чтобы отремонтировать путепровод.

С начала года пассажиропоток, например, на станции «Черниковка» увеличился в два раза – с 300 до 600 человек ежедневно стали пользоваться электротранспортом. Ежедневно курсируют 25 пригородных поездов.

Салоны обрабатывают и дезинфицируют. Уборка проводится ежедневно.